Batman: il nuovo gioco includerà un Sistema Nemesi

Il Batman della Warner Bros è probabilmente uno dei titoli che sta ricevendo più leak della storia recente. Visti soprattutto i precedenti titoli legati all’immagine dell’uomo pipistrello, l’hype generata attorno al nuovo titolo è comprensibilmente alta, e molti addetti ai lavori (e non) stanno spendendo fior di parole, ed in particolare @TheComixKid è tornato a dire la sua.

Secondo lui, il prossimo gioco sull’antieroe di Gotham avrà più membri della Bat Family giocabili (cosa che anche i precedenti rapporti hanno detto anche), e avrà anche un sistema Nemesi molto simile a Shadow of Mordor e al suo sequel. Ci saranno più fazioni nel gioco, con vedrà schierato anche anche GCPD – che apparentemente sta anche dando la caccia a Bruce. I principali antagonisti saranno però la Court of Owls (che è uno dei dettagli più comunemente trapelati dal gioco), mentre la trama avrà connessioni con i precedenti titoli di Arkham.

Il fatto di avere una molteplicità di fazioni all’interno del gioco è qualcosa che la WB ci aveva già fatto intendere, come anche la presenza di GCPD si conferma perfettamente in linea con tutto il tema del “Capture the Knight“, potremmo forse quindi vedere la Court of Owls tirarne i fili dalle retrovie, chissà. Aggiungiamo inoltre che anche il rendere giocabile la Bat Family, oltre ad essere una cosa già menzionata in precedenza, sarebbe perfettamente in linea con quello che ormai diamo quasi per certo sia il titolo del nuovo gioco, ovvero Gotham Knights (da notare il plurale).

Chiaramente, ci teniamo a specificare che questi sono solo rumors, per cui tutte queste informazioni vanno per ora prese con la dovuta cautela, ma vi terremo ovviamente aggiornati in caso di ulteriori novità.