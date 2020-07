Mixer: Microsoft chiude definitivamente la piattaforma

Microsoft ha ufficialmente deciso di chiudere Mixer. Il 22 Luglio è l’ultimo giorno per la piattaforma streaming e prevede il trasferimento dei partner esistenti su Facebook Gaming. Ciò prevede che Microsoft non gestirà più Mixer quando avverrà il trasferimento.

Per Microsoft è stata una vera fatica raggiungere le dimensioni di Mixer e competere con Twitch, YouTube e Facebook Gaming.

Phil Spencer, responsabile dei giochi di Microsoft, ha dichiarato:

Abbiamo iniziato piuttosto indietro, in termini di confronto tra gli spettatori mensili attivi di Mixer e alcuni dei grandi giocatori là fuori. Penso che la community di Mixer trarrà davvero beneficio dal vasto pubblico che Facebook ha attraverso le sue proprietà e dalle capacità di raggiungere i giocatori in modo molto fluido attraverso la piattaforma social di Facebook.

Microsoft sta collaborando con Facebook per trasferire i visualizzatori e gli streamer Mixer esistenti a Facebook Gaming nelle prossime settimane. Il 22 luglio tutti i siti e le app di Mixer reindirizzeranno automaticamente a Facebook Gaming. Ai partner Mixer esistenti verrà concesso lo status di partner con Facebook Gaming e qualsiasi streamer che utilizza il programma di monetizzazione Mixer avrà diritto all’ammissione al programma Level Up di Facebook. I visualizzatori di Mixer con saldi Ember, abbonamenti ai canali o abbonamenti Mixer Pro eccezionali riceveranno credito per carta regalo Xbox.

La scelta di Microsoft di collaborare con Facebook è chiaramente strategica e legata anche all’ampliamento del fascino del suo prossimo servizio di streaming di giochi xCloud e dei suoi sforzi di gioco complessivi. Microsoft lavorerà a stretto contatto con Facebook per portare xCloud su Facebook Gaming, consentendo agli utenti di fare clic e giocare immediatamente ai giochi in streaming. È una visione molto simile alle ambizioni di Google con Stadia, ma a Mixer mancano le dimensioni e il pubblico per offrire ciò in modo più ampio. Microsoft ha reclutato streamer esclusivi come Ninja e Sindone con grandi affari , ma non sono stati abbastanza per convincere più persone a utilizzare il servizio rispetto ai concorrenti. Ninja, Shroud e altri streamer principali sono ora liberi di ricongiungersi a Twitch o streaming su Facebook Gaming.

La decisione di Microsoft era tra abbandonare Mixer, venderlo o investire più denaro senza però avere garanzia per raggiungere la vetta e competere ancora tra le piattaforme streaming.

Spencer spiega:

Non si trattava tanto di ritorno sulla vendita, ma di trovare una partnership che fosse la cosa migliore per la community e gli streamer. Pensiamo che sia così, e ci offre un ottimo posto per lanciare più contenuti xCloud e dare ai giocatori la possibilità di giocare da lì.

Microsoft ha parlato del raggiungimento di 2 miliardi di giocatori con la sua visione per xCloud , ma Mixer non era in una posizione abbastanza forte per aiutare a raggiungere questo obiettivo.

Quando pensiamo a xCloud e all’opportunità di sbloccare il gameplay per 2 miliardi di giocatori, sappiamo che sarà di fondamentale importanza che i nostri servizi trovino un vasto pubblico e Facebook ci dia chiaramente questa opportunità.

Non è chiaro esattamente quando vedremo xCloud comparire in Facebook Gaming, ma è una parte fondamentale di questa nuova partnership. Microsoft si prepara a lanciare lo streaming xCloud generalmente entro la fine dell’anno, come parte dell’offerta Xbox Game Pass dell’azienda.

Non credo che dovremo aspettare troppo a lungo per vedere il risultato della collaborazione tra le due società per abilitare questa tecnologia per gli spettatori di giochi di Facebook.

Spencer vede questo come l’inizio delle opportunità di gioco per Microsoft e Facebook.

I team sono fisicamente vicini l’uno all’altro, siamo stati negli uffici degli altri. Ci vedrete continuare a far crescere questa relazione … questo sarà l’inizio per noi vedere opportunità future insieme. Penso che abbiamo molto allineamento tra le organizzazioni su aree in cui l’industria sta andando e su come possiamo aiutarci a vicenda.

Microsoft ora manterrà la tecnologia che ha alimentato Mixer e supportato le funzionalità di streaming collaborativo e a bassa latenza. Microsoft Teams inizierà a utilizzare parte di questa tecnologia Mixer in futuro per migliorare l’interattività in tempo reale e lo streaming a bassa latenza e gli sviluppatori di Mixer coinvolti rimarranno presso Microsoft per aiutare con il lavoro su Teams.