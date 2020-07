Mary Skelter Finale: un nuovo trailer da 7 minuti

Compile Heart ha pubblicato un nuovo trailer per il suo Mary Skelter Finale, della durata di ben 7 minuti. Il titolo, che sarà disponibile solamente dall’8 Ottobre in Giappone per Playstation 4 e Nintento Switch, includerà una Modalità Avventura che offre la possibilità di rivivere le prime due avventure della serie, ovvero Mary Skelter: Nightmares e Mary Skelter 2.

Per cui, anche se non siete in possesso dei primi due capitoli della saga, potete tranquillamente acquistare anche solamente l’ultimo. Vi ricordiamo inoltre che Compile Heart ha creato un sito web appositamente per il nuovo sito, che potete tranquillamente consultare semplicemente cliccando qui, chiaramente abilitando la traduzione in italiano se non siete pratici della lingua del Sol Levante.

Vi lasciamo col trailer, che potete tranquillamente trovare qui sotto: