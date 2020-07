Ennio Morricone muore a Roma a 91 anni

Ennio Morricone il compositore di film premio Oscar, è morto oggi all’età di 91 anni.

Se n’è andato all’alba in una clinica di Roma in seguito ad una caduta e alla rottura di una gamba. Il Maestro si fece strada a livello internazionale come il compositore dietro alle melodie, immediatamente riconoscibili, dei titoli di Sergio Leone, tra cui quella di Il Buono, il Brutto, il Cattivo e C’era Una Volta il West.

Nella sua carriera vinse numerosi premi, tra cui un Nastro D’Argento per il film Per un pugno di dollari, un BAFTA per l’intramontabile colonna sonora di The Mission di Roland Joffé e un Oscar per la sua colonna sonora per The Hateful Eight di Quentin Tarantino nel 2016, dopo cinque nomination precedenti e un Honorary Award nel 2007 che ha premiato i successi della sua vita. Il compositore, nato a Roma, ha scritto la colonna sonora di oltre 500 film ed è stato il destinatario di una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Molti oggi hanno speso qualche minuto del loro tempo per ricordare il tanto amato musicista. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha reso omaggio al compositore scrivendo su Twitter:

“Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema.”

Mentre dal Quirinale è arrivata questa dichiarazione: