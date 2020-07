Google è pronta a rispondere alle domande su Android 11

È passato un po’ di tempo, ormai, dall’annuncio di Android 11, ed oltre all’hype generatosi per il nuovo sistema operatiovo, tra gli utenti si sono accesi numerosi dubbi e curiosità che, ancora oggi, sono senza una risposta certa. Le poche notizie che si hanno riguardo il sistema operativo, riguardano soprattutto la sicurezza e altre piccolezze, come le notifiche a bolla di cui vi avevamo parlato in precedenza in questo articolo. Tutta via, la situazione sta finalmente per predere una piega diversa, visto il considerato che Google ha finalmente annuciato che dedicherà un’intero panel per rispondere alle domande degli utenti.

Alcuni membri del Team Android di Google, infatti, risponderanno alle domande riguardanti Android 11 in un Reddit AMA (Ask Me Anything), un formato molto popolare sulla piattaforma. Chet Haase, Dianne Hackborn, Jacob Lehrbaum e altri membri inizieranno a rispondere alle domande dalle 12:00 alle 15:00 del 9 luglio.

In ogni caso, se avete dubbi incombenti sul nuovo sistema operativo che dovremmo installare a breve sui nostri dispostivi, è la vostra occasione! Vi basterà andara su questo link e seguire le istruzioni.

Approfittiamo della situazione anche per ricordarvi che questo non sarà l’unico AMA offerto da Google, anzi, l’azienda sta pensando di organizzarne altri in futuro. Come sempre, saremo sempre qui a tenervi aggiornati.