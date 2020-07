Annunciato l’Xbox Games Showcase da Microsoft

Come ben sappiamo, l’ultima volta che Microsoft ha mostrato qualcosa di concreto legati ad alcuni titoli in arrivo su Xbox Series X (qui la pagina ufficiale del prodotto), è stato in occasione del precedente Inside Xbox, nel quale abbiamo visto opere come Bright Memory Infinite, The Medium, The Ascent e tante altre in azione che certamente hanno catturato l’attenzione dei giocatori. Ebbene, il colosso Redmond ha da poco annunciato l‘Xbox Games Showcase di luglio 2020!

L’evento digitale è tanto atteso dagli utenti poiché verranno finalmente mostrati non solo altri titoli third party ma sopratutto quelli First Party in sviluppo dagli Xbox Game Studios, come ad esempio Halo Infinite, la nuova fatica current e next-gen targata 343 Industries. Tra gli altri giochi attesi, dovrebbero essere mostrati Everwild e il nuovo GDR di Obsidian Entertainment, mentre dal lato hardware si vocifera che finalmente verrà svelata la mondo intero la nuova Xbox Series S (Lockhart), ovvero la versione economica della piattaforma next-gen di Microsoft.

L’evento inizierà ufficialmente nella giornata del 23 luglio alle 17:00 su Twitch e YouTube, mentre a partire dalle 16:00 ci sara una diretta pre-show che sarà tenuta dal presentatore canadese Geoff Keighley. Noi di gamesVillage daremo ampia copertura al nuovo showcase di Microsoft!