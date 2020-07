Biomutant: non ci saranno microtransazioni

In questo periodo stanno arrivando diverse informazioni riguardanti Biomutant, come quelle arrivate dal Summer of Gaming.

Tra le più recenti, c’è un’intervista con Well-Played, dove al capo dello studio Experiment 101, Stefan Ljungqvist, sono state fatte domande su eventuali DLC. Ha detto che il focus principale in questo momento è il rilascio del gioco completo, e che successivamente avrebbero pensato ai contenuti post-lancio. Ma ha confermato che il gioco non avrà microtransazioni, il che può essere una buona notizia per i giocatori.

“Il nostro obiettivo è quello di finire il gioco principale realizzandolo con la qualità che volgiamo noi, prima di tutto – quindi vedremo se andare avanti aggiungendo più contenuti. Una cosa che possiamo dire al riguardo è che non avremo sicuramente microtransazioni nel nostro gioco”.

Ricordiamo che l’uscita di Biomutant è prevista su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma ancora non è stata rilasciata una data ufficiale.

