UFC 4: ecco quando verrà svelato il titolo

Sicuramente uno dei titoli che gli appassionati dei giochi targati EA Sports attendono con maggiore trepidazione è UFC 4, titolo sportivo che, purtroppo, non è stato presente allo scorso EA Play Live, il quale ha visto diversi titoli in azione nell’evento digitale tenuto da Electronic Arts. Però, proprio per la felicità dei fan e non, finalmente quest’oggi veniamo a conoscenza di informazioni decisamente incoraggianti legati alla produzione citata.

Addentrandoci più nello specifico sulla questione, gli sviluppatori toglieranno il velo del mistero ad UFC 4 a partire dalla giornata dell’11 luglio. Al momento in cui stiamo scrivendo, non è stata diffusa nessuno orario, ma stiamo tranquilli ed aspettiamo che l’azienda si pronunci in merito. Insomma, a breve sarà rivelato un nuovo titolo della serie, siete felici dell’annuncio?