NACON Connect: il 7 Luglio la conferenza digitale

NACON, noto publisher della scena videoludica, terrà nella giornata del 7 Luglio 2020 alle ore 19.00 italiane, la sua prima conferenza digitale in assoluto, NACON Connect, sul suo canale ufficiale di YouTube.

Verranno mostrati dieci giochi, di cui quattro non ancora annunciati e comprendenti molti generi diversi, si passa infatti dal racing, agli RPG per giungere sino ai roguelike. Gli appassionati di videogiochi non possono assolutamente mancare a questo appuntamento.

NACON, per chi non lo sapesse, è il publisher dietro titoli del calibro di Warhammer 40,000 Inquisitor – Martyr o The Sinking City per gli amanti di H.P Lovecraft. Ancora, per gli amanti del racing, la serie WRC World Rally Championship è anch’essa sviluppata con l’aiuto del publisher francese. A questo link che porta al sito ufficiale, è possibile trovare pià informazioni, oltre che scegliere tra tantissimi prodotti di ogni genere, fatti apposta per il gaming.

Qui sotto potrete trovare una grafica riassuntiva che mostra come si svolgerà l’evento durante tutto lo streaming. Da quel che si può vedere e come già accennato sopra, saranno quattro i titoli non ancora annunciati ad essere mostrati. Ovviamente, noi di GamesVillage seguiremo l’evento e saremo più che pronti a portarvi tutti i contenuti dell’evento!