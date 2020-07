Tessa Thompson: i prossimi film Marvel saranno inclusivi

In una recente intervista con Variety, la star della Marvel Tessa Thompson ha rivelato che la prossima serie di film Marvel, nota anche come Fase 4, porterà un ensemble molto più diversificato. Ha dichiarato infatti:

“Penso che nella prossima fase della Marvel, si tratterà davvero di affrontare cosa significhi rappresentazione, in questi campi. Perché la verità è che questi film viaggiano a livello globale in modi talmente enormi, e se puoi rappresentare persone di colore, se puoi rappresentare persone con disabilità, se puoi rappresentare la comunità LGBTQIA all’interno di questi film, è una cosa molto importante. Ci sono milioni e milioni di persone, in particolare i giovani, che si presentano al cinema. E penso che se riesci a mostrare loro qualcosa che assomiglia a loro, si sentono apprezzati. Soprattutto all’interno di queste narrazioni tratte dai fumetti, diventa una cosa fondamentale. È che le nostre differenze ci rendono speciali.”

Il personaggio di Tessa Thompson in Thor Love and Thunder, Valkyrie, sarà interpretato come una donna apertamente gay nel film in uscita, mentre altri film Marvel, come Eternals, presenteranno personaggi apertamente gay.

“Sono davvero entusiasta del fatto che siamo in grado di continuare a spingere i limiti e che sono in grado di farlo con Valkyrie, perché nei fumetti ci sono così tanti fichissimi personaggi omosessuali che dovrebbero avere un posto sul grande schermo.”

Chris Hemsworth e Tessa Thompson si riuniranno con il regista Taika Waititi per il prossimo sequel. Anche Natalie Portman tornerà anche alla MCU in Love and Thunder per la prima volta da Thor: The Dark World. Inoltre, Christian Bale interpreterà il cattivo del film.