Shadow Warrior 3 annunciato con un teaser trailer

Lo sviluppatore Flying Wild Hog ed il publisher Devolver Digital hanno appena annunciato con un teaser Shadow Warrior 3, per PC tramite Steam. Torneremo quindi a giocare nei panni di Lo Wang mentre affetta e spara a centinaia e centinaia di nemici, tra demoni e non.

Siamo più che eccitati di portare ai fan di Shadow Warrior un’avventura completamente rinnovata e non vediamo l’ora di mostrare le nuove feature che abbiamo in serbo per loro. Vogliamo esser sicuri che il nostro frenetico gunplay, il melee affetta-tutto e la spettacolare libertà di movimento faranno circolare adrenalina come non mai.

Queste le parole di Kuba Opon, che ricorda esattamente cosa significhi giocare ad uno Shadow Warrior, nella sua precisione dei comandi, il feeling delle armi da fuoco e la soddisfazione di tagliare a pezzi un demone con una katana.

Ma non dimentichiamo mica le radici della Flying Wild Hog e speriamo che Shadow Warrior 3 possa essere una sorta di ritorno a casa per coloro che giocano i nostri titoli dall’inizio. Non aspettiamo altro, però, che nuovi giocatori vengano a vestire i panni di Lo Wang, il nostro eroe con una lingua affilata come la sua katana! Il terzo capitolo potrebbe vederlo affrontare una minaccia così grande da poter essere anche fin troppo per lui!

I vecchi fan ed i nuovi, potranno approfittare del Summer Sale su Steam. Difatti, entrambi i titoli di Devolver Digital e Flying Wild Hog sono scontati al 75%. Inoltre, vi forniamo qui il link del sito ufficiale per ulteriori informazioni e vi ricordiamo la conferenza della Devolver Digital, in cui verrà mostrato il gameplay di Shadow Warrior 3 e, ovviamente, noi di GamesVillage saremo lì per darvi tutte le informazioni.