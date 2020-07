Chris Hemsworth parla del biopic su Hulk Hogan

Chris Hemsworth è diventato famoso per il suo fisico, durante la sua introduzione nell’universo cinematografico Marvel. L’attore sta affrontando l’allenamento per il prossimo film, biografico, su Hulk Hogan. Chris Hemsworth ha recentemente rivelato che per interpretare “The Hulkster” dovrà di assumere dimensioni ancora maggiori di quelle del famoso Asgardiano.

“Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come puoi immaginare, la preparazione per il ruolo sarà follemente fisica. Dovrò ingrassare più di quanto abbia mai fatto prima, anche più di quanto abbia mai fatto per Thor. C’è l’accento, la fisicità e l’atteggiamento. Dovrò anche addentrarmi nel mondo del wrestling, che non vedo davvero l’ora di fare”.

Il film, ancora senza titolo, seguirà l’ascesa di Hulk Hogan nelle classifiche del Wrestling durante gli anni ’80 e probabilmente coprirà l’esplosione dell’Hulkamania nel WWE durante l’era del Rock ‘n’ Wrestling. Il film presenterà senza dubbio ritratti di altre leggende di questo sport, tra cui artisti del calibro di Roddy Piper, King Kong Bundy, Andre The Giant, Randy Savage, The Ultimate Warrior e Sgt. Slaughter. Il progetto è stato annunciato per la prima volta nel febbraio dello scorso anno. Attualmente, Netflix detiene i diritti esclusivi per l’uscita del film.

A parte il film biografico di Hulk Hogan, Chris Hemsworth tornerà come il vendicatore più forte autoproclamato dell’MCU nel prossimo Thor: Love and Thunder, che dovrebbe essere rilasciato l’11 febbraio 2022. Probabilmente anche Hemsworth tornerà per un sequel di recente successo di Netflix, Extraction, in cui Hemsworth interpreta un mercenario del mercato nero di nome Tyler Rake.