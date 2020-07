The Chiefs Esports Club firma partnership con L’Oréal Paris

The Chiefs Esports Club ha annunciato una partnership con il marchio L’Oréal Paris Men Expert per il 2020. Per promuovere questa partnership, The Chiefs hanno trasmesso uno spot pubblicitario per presentare il marchio.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

The Chiefs Esports Club partecipa alla più importante competizione League of Legends della ANZ , la Oceanic Pro League , la Rocket League e Counter-Strike: Global Offensive . L’elenco dei partner dell’organizzazione comprende il marchio Monitor AOC, Red Bull, il servizio di consegna cibo australiano Menulog e Marvel ANZ.

L’Oréal ha precedentemente sponsorizzato l’organizzazione spagnola Vodafone Giants. Il suo marchio Men Expert si unisce a un elenco crescente di marchi di toelettatura maschile che si spostano nello spazio degli Esports tra cui Gillette e Head & Shoulders, quest’ultimo dei quali è stato trasmesso dalla piattaforma di social media russa VK con Dota 2 stelle del team della regione CIS Virtus.pro .