Cyberpunk 2077: la figura di Evelyn Parker in dettaglio

CD Projekt RED, dopo il primo episodio del Night City Wire, continua a mantener viva l’attenzione dei fan con sempre più informazioni su Cyberpunk 2077. L’ultimo tweet dello studio polacco riguarda Evelyn Parker, personaggio mostrato per l’appunto durante il gameplay trailer all’appuntamento digitale sopra citato.

Il tweet ci informa riguardo il background della donna: essa è conosciuta per la sua intelligenza ed ambizione che la guidano a “chiedere sempre di più dalla vita”. Inizialmente, voleva intraprendere la carriera di attrice professionista, ma ha finito col lavorare per la Doll House. Comunque, tale gradino della sua carriera, si è rivelato invece essere qualcosa di permanente. A prescindere dai casi, sembra che i giocatori dovranno vedersela con lei più di una volta durante la loro avventura nei quartieri di Night City.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 19 Novembre, dopo l’ulteriore ritardo da parte della CD Projekt RED. Il titolo vedrà la luce su PC e sulle console che inizialmente saranno Xbox One e Playstation 4. Sarà poi data la possibilità a tutti i possessori delle console next-gen di passare gratuitamente alla versione migliorata in un secondo momento. Vi informiamo inoltre, che CD Projekt RED fornirà dei bonus anche per chi comprerà una copia del gioco in versione digitale; insomma, ce ne sarà per tutti.

Evelyn Parker’s intelligence and ambition drives her to demand more from life. Her goal of becoming a professional actress, and her rational head for the biz, led her to a job at the Doll House, but this stepping stone in her career quickly became something much more permanent. pic.twitter.com/CjGgSWU68A

