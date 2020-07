Simplicity Esports acquisisce PL Gaming Texas LLC

Simplicity Esports and Gaming Company ha annunciato di aver acquisito tutte le risorse di PL Gaming Texas LLC , “uno dei centri di gioco di Esport di successo in franchising di proprietà nella sua impronta nazionale”.

Per un rilascio, l’acquisizione era una combinazione di liquidità e azioni limitate di azioni ordinarie. Inoltre, Simplicity Esports ha eseguito una cessione e una modifica del leasing che non richiedono un affitto fisso. Invece, l’affitto è determinato da una percentuale delle vendite lorde.

Roman Franklin, presidente di Simplicity Esports , ha parlato della transazione in un comunicato:

Il nostro franchisee ha svolto un lavoro eccellente costruendo, impiegando e facendo crescere questo luogo. Il centro di gioco è composto da oltre 30 postazioni di gioco, merchandising e accessori correlati al gioco in vendita e uno staff di qualità che rimarrà sul posto dopo l’acquisizione per continuare a servire le migliaia di clienti esistenti del centro.

Simplicity Esports and Gaming possiede Simplicity Esports, un’organizzazione nordamericana che compete con Apex Legends, PUBG Mobile, Overwatch e League of Legends, oltre al marchio brasiliano Flamengo Esports . La società è anche nota come franchisor di oltre 40 centri di gioco e di sport.

Secondo Franklin, la società ha riportato nei bilanci solo le commissioni riscosse dall’affiliato. Ora, “poiché la rendicontazione finanziaria per i centri di gioco di proprietà della maggioranza è consolidata, come risultato di questa acquisizione”, il 100 percento delle entrate del centro sarà incluso nel bilancio della società.