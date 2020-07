Above Suspicion: ecco il nuovo thriller con Emilia Clarke

È stato rilasciato oggi il trailer ufficiale del prossimo adattamento cinematografico di Above Suspicion di Madman Films, con la star de Il Trono di Spade, Emilia Clarke, nei panni di una donna del Sud America che viene coinvolta in una relazione mentre è informatrice della polizia. Basato sul libro di saggistica di Joe Sharkey, il film non ha ancora fissato la data di uscita, ma sarà disponibile su VOD.

In Above Suspicion, niente è più pericoloso di qualcuno che non ha nulla da perdere. Basato sulla storia vera e agghiacciante di un ragazzo immagine dell’FBI appena sposato, assegnato a una città di montagna degli Appalachi nel Kentucky. Lì, viene trascinato in una relazione illecita con una donna locale che diventa la sua informatrice principale. Vede in lui il suo mezzo di fuga; invece, è un biglietto per il disastro di entrambi. Questo scandalo ha scosso le fondamenta della massima autorità di contrasto della nazione, finendo con la prima condanna in assoluto di un agente dell’FBI per omicidio.

Il film vede la partecipazione della quattro volte candidato agli Emmy, Emilia Clarke, nei panni di Susan Smith, Jack Huston (Boardwalk Empire) nei panni di Mark Putnam e Thora Birch (Ghost World, The Walking Dead) nei panni di Jolene. Sono nel cast anche Johnny Knoxville, Brian Lee Franklin, Luke Spencer Roberts, Sophie Lowe, Kevin Dunn, Chris Mulkey, Omar Benson Miller e Brittany O’Grady. Above Suspicion è diretto da Phillip Noyce da una sceneggiatura scritta da Chris Gerolmo. Il film è stato prodotto da Amy Adelson, Angela Amato Velez, Mohamed AlRafi, Colleen Camp e Tim Degraye.