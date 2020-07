MX vs ATV All Out: ecco quando esce su Switch

THQ Nordic insieme allo sviluppatore Rainbow Studios hanno recentemente annunciato la data di rilascio su Nintendo Switch per MX vs ATV All Out per il 1 settembre 2020, grazie al quale i possessori della console ibrida targata Nintendo potranno testare con mano la produzione

MX vs ATV All Out è stato lanciato per la prima volta per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam nel marzo 2018. Nel marzo 2019 è seguita un’edizione per l’anniversario che include i contenuti scaricabili dopo il lancio, che saranno disponibili anche su Nintendo Switch. Mentre le piattaforme precedentemente rilasciate supportavano il multiplayer online a 16 giocatori, la versione Switch di MX vs. ATV All Out supporterà solo il multiplayer online a otto giocatori. È supportato anche lo split-screen a due giocatori.

Ecco la descrizione ufficiale del prodotto: