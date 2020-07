Destroy All Humans torna a mostrarsi con un nuovo trailer dopo quello del 4 luglio, per il giorno dell’indipendenza. Il publisher THQ Nordic e gli sviluppatori di Black Forest Games hanno infatti rilasciato un nuovo filmato dal titolo welcome to Area 42, che potete vedere in fondo alla notizia.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che Detroy All Humans uscirà il 28 luglio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A fine aprile erano stati rivelati i requisiti di sistema della versione PC.