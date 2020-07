Silent Hill: Dusk Golem riaccende le speranze dei fan

Silent Hill non è stato annunciato in occasione dell’evento PlayStation 5 di giugno come in molti auspicavano, ma questo non sta a significare che il reboot/remake del gioco non esista. Ne è convinto il noto e ben informato insider Dusk Golem, che tramite il suo profilo Twitter ha riacceso le speranze dei fan, che ormai da anni aspettano il ritorno della serie su console.

L’insider ha affermato di aver ricevuto alcune informazioni legate al coinvolgimento di Sony Interactive Entertainment e Japan Studio, specificando che se queste informazioni corrispondono a realtà, allora l’annuncio potrebbe arrivare nei prossimi mesi:

“L’ora esatta non è chiara. Le due tempistiche più probabili saranno in agosto/settembre. Ad agosto è previsto uno State of Play in risposta all’evento di luglio di Microsoft con nuovi annunci. A settembre c’è qualcosa in programma intorno al TGS. Non lo so in modo specifico, twitterò quando lo saprò.”



Secondo gli ultimi rumor, Silent Hill sarebbe atteso su PlayStation 5 in forma di reboot o remake. Inizialmente si pensava che dietro il titolo ci fosse la mano di Hideo Kojima, ma a quanto pare il progetto è stato affidato, come detto prima, al team nipponico Sony Japan Studio. Che l’annuncio sia stato realmente conservato per questo secondo evento?