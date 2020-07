The Last of Us Part II doveva essere un titolo open-world

The Last of Us Part II (qui la nostra recensione) ha confermato quasi nella sua totalità la natura lineare che ha contraddistinto il suo predecessore. A parte l’hub di Seattle infatti, il resto del’ambientazione non offre alcun tipo di mondo aperto. In realtà però, come confermato dal game director Neil Druckmann, la nuova avventura di Ellie era stata progettata come open-world.

In una recente intervista, Druckmann ha affermato che il titolo era diviso in diversi hub centrali, a cominciare dalla città di Jackson. Quanto segue è soggetto a spoiler e vi invitiamo a non proseguire la lettura se non avete ancora terminato il capolavoro targato Naughty Dog disponibile esclusivamente su PlayStation 4.

Il primo hub doveva essere proprio quello di Jackson, con Abby che sarebbe stato il primo personaggio giocabile, con tanto di varie missioni da affrontare, fino al momento clou della morte di Joel. Da qui, si sarebbe passato ad Ellie e all’inizio della sua vendetta. La ragazza avrebbe affrontato diverse missioni fino all’eliminazione dei vari compagni di Abby e all’incontro con la ragazza.

Abby sarebbe tornata poi di nuovo in azione, affrontando le sue missioni fino al ritrovamento di Ellie e il primo combattimento tra le due. Ovviamente, la natura open-world sarebbe proseguita nell’hub finale del gioco e fino alla resa dei conti tra le due. Come specificato da Druckmann però, l’avvento della scrittrice Halley Gross non soltanto ha portato molti miglioramenti alle sceneggiatura, ma ha trasformato The Last of Us Part II da open-world a lineare.