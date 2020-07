Microsoft e altre aziende interessate a WBIE?

Microsoft, Take-Two Interactive Software, Electronic Arts e Activision Blizzard, cosa hanno in comune tutte queste aziende? A quanto pare sono tutte interessate nell’acquisire Warner Bros. Interactive Entertainment. La notizia arriva da un report di The Information, che ha svelato la volontà da parte di queste società specializzate nel campo dei videogiochi di voler portare all’interno della propria scuderia la divisione gaming di Warner Bros.

Ovviamente, The Information ha contattato tutte queste società per tastare il terreno e vedere quanto ci fosse di vero in tutto ciò: Microsoft, Warner Bros., Electronic Arts e Take-Two hanno deciso di non commentare la vicenda, mentre Activision Blizzard è stata l’unica azienda a non proferire parola? Significherà qualcosa? Intanto, WBIE parrebbe avere oltre 150 miliardi di dollari di debiti, con la banca LionTree e la società madre AT&T che starebbero lavorando assieme per risanare questi debiti.

Parlando dell’azienda di Redmond invece, è emerso che l’Xbox Games Showcase di luglio 2020 si terrà il 23 di questo mese alle ore 18:00 italiane. Tra i titoli mostrati ci sarà sicuramente Halo Infinite, ma non mancheranno grossi annunci e reveal tanto attesi. In molti infatti vorrebbero assistere al debutto del nuovo Fable e vedere per la prima volta il gameplay di Elden Ring.