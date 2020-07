Horizon Forbidden West: ecco il Sunwings

Horizon Forbidden West è stato sicuramente uno dei titoli di punta della presentazione di PlayStation 5 tenutasi lo scorso mese di giugno, quando Sony Interactive Entertainment ha introdotto la line up destinata alla prossima generazione di console. La nuova avventura di Aloy ci porterà in nuove terre da esplorare e proporrà una nuova serie di creature robotiche. bene, Guerrilla Games ha deciso introdurcene una tramite il suo profilo Twitter. Si tratta del volatile Sunwings?

Dando uno sguardo alla gif proposta, possiamo ammirare le creature in tutto il loro splendore: di taglia non troppo grossa, potrebbero non essere un pericolo per Aloy, anche se nel mondo di Horizon Forbidden West nessuna macchina può essere presa sottogamba.

Per quanto riguarda invece il primo capitolo “Zero Dawn”, vi ricordiamo che il suo approdo su PC è previsto per il prossimo 7 agosto con la Complete Edition che includerà il gioco base e l’add-on Frozen Wilds. Inoltre, sono previste molte migliorie sia a livello grafico che dal punto di vista delle prestazioni.

Meet The Machines!

Fast and nimble flyers, Sunwings are acquisition-class machines that use their photovoltaic wings to store energy. On bright days they can be seen hovering high in the air, to catch as much sun as possible.#HorizonForbiddenWest #BeyondTheHorizon pic.twitter.com/YntWYMm2HA

— Guerrilla (@Guerrilla) July 6, 2020