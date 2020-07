Pokemon Go: ecco il nuovo spot per l’evento

Il Pokemon Go Fest, l’evento che celebra il quarto anniversario di uno dei titoli che più avevano fatto impazzire l’audience al momento della sua uscita, si fregia di un nuovo spot pubblicitario diretto nientemeno che da Rian Johnson (lo stesso Star Wars Last Jedi e Knives Out). Il trailer, ovviamente, ci mostra tutta la magia di quel fantastico universo parallelo dominato dai famosissimi mostriciattoli.

Il regista dello spot Rian Johnson ha detto a proposito del gioco:

“Pokémon GO mi ha tenuto in contatto con i miei amici da remoto mentre ho praticato l’allontanamento fisico in questi ultimi mesi. Come allenatore di Pokémon di lunga data, è stato un vero piacere lavorare con Niantic in questo posto. È stata una nuova esperienza per me dirigere una produzione in remoto, e mi è piaciuto il processo altamente collaborativo e penso che abbiamo messo insieme uno spot divertente e ottimista che piacerà ai fan ”.