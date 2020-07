Destiny 2: il nuovo update live oggi

Bungie rilascerà l’aggiornamento 2.9.1 per Destiny 2 oggi, con una breve anteprima per fornita durante il suo ultimo vlog settimanale. Questo aggiornamento riguarda le correzioni di bug, in particolare per Contact, il nuovo evento stagionale. Coloro che non vedono progressi per gli “Heavy Hitter” del Triumph o che sono in grado di incassare 15 mosse senza aver sbloccato il rango Prasteratic Recaster corrispondente dovrebbero vederli risolti.

Ancora più importante, l’aggiornamento 2.9.1 apporta una correzione per la Falling Guillotine Legendary Sword. “Dark Drinker 2.0” è stato buggato in modo tale che il suo attacco pesante avrebbe continuato a danneggiare i nemici anche dopo che l’animazione era terminata. Sarà comunque un’arma pesante di alto livello anche con questa correzione, quindi non c’è da preoccuparsi.

Un’altra soluzione è stata pensata per gli equipaggiamenti delle incursioni di The Last Wish e Garden of Salvation, che è stato aggiornato al limite massimo di infusione per Season of Arrivals. Le Weekly Vanguard Bounties hanno anche visto la rimozione di Scorn, Cabal, Vex e Fallen, che dovrebbero renderli più facili da completare. Potete consultare alcune delle note sulla patch di seguito con le note sulla patch complete più avanti oggi:

Contact Event

Risolto il problema per cui il trionfo degi “Heavy Hitters” non progrediva quando si sconfiggevano i boss.

Risolto il problema per cui i giocatori potevano raccogliere e incassare 15 mosse prima di sbloccare la ricompensa di rango Prasteratic Recaster appropriata.

Contatta le armi

Risolto il problema per cui Negazione a freddo e Ghigliottina che cadeva non offrivano due vantaggi nell’ultima colonna quando si sbloccava il dono “Miglioramento Umbrale III” sul Prismatic Recaster.

Risolto il problema per cui la ghigliottina che cadeva poteva continuare a danneggiare i nemici dopo il completamento dell’animazione dell’attacco pesante.

Catalizzatore dormiente

Risolto il problema per cui le armi Seraph ristampate non garantivano progressi agli obiettivi di Catalyst.

Ultimo desiderio e Garden Of Salvation

Equipaggiamento aggiornato per avere il limite massimo di infusioni per la stagione degli arrivi

Weekly Vanguard Bounties