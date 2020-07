Rogue Lords: mostrato al Nacon Connect con lo story trailer

Durante il Nacon Connect che sta andando in scena adesso, è stato mostrato Rogue Lords, titolo annunciato ad inizio febbraio, che porta, nel catalogo Nacon anche il genere roguelike. Viene mostrato con uno story trailer, un filmato animato che potete vedere nel tweet in fondo alla notizia. Il gioco uscirà nel 2021 su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco:

“Sviluppato da Cyanide e Leikir, si svolge in un New England barocco e gotico del XVII secolo. Il giocatore indosserà gli scottanti panni del Diavolo, tornato sulla terra per combattere le forze del bene. La particolare direzione artistica del prodotto strizza l’occhio agli appassionati dei lavori di Tim Burton.”

Many moons ago in the world of @RogueLords, mortals led by Demon Hunters rose up against the Devil in an attempt to cleanse the world of his divine corruption. Now, after years of banishment, the time of reckoning has come. pic.twitter.com/CQd8AYyKkg

— Nacon (@Nacon) July 7, 2020