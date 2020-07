Roguebook: mostrato al Nacon Connect

Durante il Nacon Connect che sta andando in scena adesso, è stato mostrato Roguebook, titolo che, come Rogue Lords porta nel catalogo Nacon anche il genere roguelike. Viene mostrato con un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

“Roguebook è un deck building roguelike sviluppato dallo studio belga Abrakam, creatori del gioco Faeria. Con il supporto del famoso creatore di Magic: TheGathering, Richard Garfield, che va ad aggiungere la sua incredibile esperienza come co-designer del titolo, Rogue Book dispone di meccaniche di gioco innovative e un mondo che i fan del genere non faticheranno ad amare.”

We’re excited to announce we’re teaming up with @abrakamstudio for @playroguebook – more info coming soon!

Wishlist Roguebook on Steam and join the discord to learn more: https://t.co/YCLg4EIeJv#NaconConnect pic.twitter.com/nPHgmVXYZT

— Nacon (@Nacon) July 7, 2020