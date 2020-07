NACON: annunciate nuove periferiche e collaborazioni

Il NACON Connect ha portato con se molte novità in ambito videoludico, e non si sono limitate ai soli videogiochi, ma anche dalla parte dell’hardware ci possiamo ritenere più che soddisfatti con le novità che abbiamo avuto, soprattutto riguardo le periferiche.

In pochi anni, i prodotti NACON hanno già conquistato i giocatori di tutto il mondo. Dopo l’acquisizione di RIG nel mese di marzo, un marchio di cuffie leader del settore gaming per PC e console, il direttore della divisione periferiche,Yannick Allaert, ha annunciato oggi una nuova importante collaborazione durante NACON Connect.

NACON ha inoltre annunciato di aver stipulato un accordo di licenza con Microsoft per sviluppare e distribuire accessori ufficiali progettati per PC, Xbox One e Xbox Series X.

E le novità non sembrano ancora terminare visto che NACON ha anche annunciato che lo sviluppo del cloud gaming e l’imminente arrivo del 5G forniranno molte nuove opportunità tecnologiche per il marchio. Dopo aver discusso con vari operatori di telecomunicazioni, tra cui Orange in Francia, NACON lancerà presto accessori dedicati per il mobile gaming su smartphone.

Insomma, per farla breve, il NANCON Connect se è rivelato molto più interessante del previsto, e non vediamo l’ora di avere altre novità su futuri progetti dell’azienda, che sembra essere tornata più carica di prima e pronta a far sentire la sua voce nel settore.