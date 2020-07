NACON Connect: il ritorno di Test Drive Unlimited

Test Drive Unlimited Solar Crown è stato annunciato durante la diretta streaming dell’evento NACON Connect. Il titolo è in sviluppo presso KT Racing, con a capo Alain Jarniou.

Il team proviene dallo sviluppo della serie WRC e NACON, insieme a KT Racing stanno portando avanti la loro visione del franchise. I giocatori si sfideranno nella Solar Crown, una competizione con tanto di puntate misteriose per poter così crescere all’interno della loro community.

