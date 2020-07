WhatsApp: Dark-Mode in arrivo anche per Desktop

Vi abbiamo di recente annunciato del fatto che Whatsapp sta per aggiungere il supporto (anche di terze parti) per gli sticker animati, ma le novità non sembrano essere terminate. Whatsapp, infatti, sta per aggiungere un supporto della Dark-mode, non solo per i dispositivi mobili, ma anche per la versione Web e Desktop.

Era ormai da tempo che gli utenti stavano chiedendo questa, seppur banale, tanto attesa feauture, già presente in numerosi competitor, ma Whatsapp, non sembra affatto essere intimorito, anzi, sembra voglia continuare a far sentire la sua presenza nell’industria il più forte e a lungo possibile.

Non sappiamo ancora la data di rilascio della WhatsApp Dark Mode ma mi terremo aggiornati su qualsiasi novità.