Resident Evil Village sarà più lungo del settimo capitolo?

Queste sono le indiscrezioni arrivate dall’insider AestheticGame aka Dusk Golem, in risposta ad alcune domande su Twitter riguardanti Resident Evil Village. Alla domanda sulla longevità infatti, ha detto che non sarebbe stato un gioco particolarmente lungo, ma ha capito che l’obbiettivo degli sviluppatori è di essere più lungo di Resident Evil 7, di cui Village sarà un sequel diretto. Golem aveva detto in precedenza che ci sarà un focus maggiore sull’esplorazione. Per quanto riguarda l’uscita del gioco, ha detto di non esserne sicuro, ma gli sembra probabile che il gioco non arriverà il primo trimestre del 2021 come previsto originariamente e che, a causa delle difficoltà di sviluppo per l’emergenza Covid-19, molto probabilmente cadrà nel secondo trimestre, anche se ha detto che non era ancora stata fissata una data. Gli sviluppatori del gioco hanno dichiarato, all’inizio del mese, che era completo circa al 60%, quindi l’uscita potrebbe cadere in qualsiasi di questi due trimestri.

Ovviamente, tutte queste informazioni vanno prese per quello che sono, dei rumor, anche se AestheticGamer è stato generalmente affidabile sulle informazioni di franchising di Resident Evil in passato, ma non infallibile, e che quindi potrebbero rivelarsi non veritiere.

Ricordiamo che Resident Evil Village uscirà nel 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X e PC.