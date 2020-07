Bullet Train avrà come protagonista Brad Pitt

Sembra che Brad Pitt abbia in programmazione il suo prossimo lavoro post-Oscar, e secondo Variety inizierà a recitare nel nuovo thriller di Sony Pictures, intitolato Bullet Train, diretto dal regista di John Wick David Leitch.

Il film è basato su un romanzo giapponese chiamato Maria Beetle dell’autore giapponese Kotaro Isaka, la sceneggiatura sarà scritta da Zak Olkewicz e supervisionata da Leitch. La trama del libro riguarda cinque assassini che si trovano tutti sullo stesso treno da Tokyo a Morioka che, per quanto sappiamo, dovrebbero sicuramente finire bene. Non è chiaro quanto della trama e del materiale originale verrà modificato per questa nuova versione.

Da quando ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista, per il suo ruolo dello stuntman assassino Cliff Booth in C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, Pitt ha soppesato a lungo il prossimo progetto su cui lavorare. Aveva deciso di prendere parte al film drammatico hollywoodiano Babylon di Damien Chazelle, ma con la produzione della Paramount che è stata posticipata al 2021 a causa del coronavirus, Brad Pitt ha deciso di aggiungere un altro progetto, Bullet Train.

L’incredibilmente talentuoso David Leitch, i cui film includono Atomic Blonde, Deadpool 2 e Hobbs and Shaw, e Kelly McCormick produrranno il titolo con 87North, insieme a Antoine Fuqua e Kat Samick. Con una premessa così bella, un uomo di spicco così carismatico, e un regista d’azione tanto abile Bullet Train sembra possa essere un titolo da vedere assolutamente una volta che vedrà la luce.