Il publisher Microsoft e gli sviluppatori di 343 Industries hanno annunciato la data di uscita di Halo 3, all’interno della The Master Chief Collection su Steam, Microsoft Store e tramite Xbox Game Pass per PC (Beta). Il terzo capitolo della saga sarà disponibile a partire dal 14 luglio, tra una settimana.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer dal titolo “Finish the Flight”, che potete vedere qui sotto, e che fa sapere che il gioco è stato ottimizzato per PC.