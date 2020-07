Google Duo espande il numero di partecipanti alle chiamate

Come già abbiamo detto in altri articoli, la quarantena causata dal coronavirus ha portato ad un utilizzo sempre più costante di piattaforme per la creazione di Meeting e Video Chiamate. Sin dall’inizio di aprile, Google aveva annunciato che avrebbe provveduto ad aumentare il numero di partecipanti su Google Duo, limitato ai tempi a solo 12 persone. Tutta via, questo limite è oramai solo un ricordo, visto che l’app ha appena ricevuto un importante aggiornamento che ha aumento il numero di possibili utenti connessi.

Da oggi in poi, se si crea un meeting con attraverso Google Duo, si può arrivare ad avere una stanza da ben 32 persone connesse allo stesso momento, più del doppio del limite precedente.

L’ aggiornamento è ora disponibile dalla versione v92 alla v94, nonostante questo, se il vostro limite resta ancora di 12 partecipanti, non temente, l’Aggiornamento sta per arrivare anche per voi.