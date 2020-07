Friends: ecco quando potremo vedere la reunion

Dopo la conferma della tanto attesa reunion di Friends su HBO Max, i fan si sono subito dovuti rassegnare al fatto che le riprese dello speciale, in programma a marzo, fossero state temporaneamente ritardate a causa della pandemia. In una recente intervista con AP, David Schwimmer si è finalmente aperto sul tanto atteso speciale di Friends, rivelando che stanno pianificando di girare lo speciale ad agosto. La sua rivelazione fa eco alla dichiarazione rilasciata dal presidente della Warner Media Entertainment Bob Greenblatt a maggio, che ha confermato che la produzione potrebbe finalmente iniziare alla fine dell’estate.

Per questo speciale dovrebbero essere presenti tutti i membri del cast, Jennifer Aniston Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc, che hanno interpretato i ruoli di Rachel, Phoebe, Monica, Ross, Chandler e Joey. Secondo quanto riferito, ciascuno degli attori guadagnerà dai 3 ai 4 milioni di dollari per la puntata.

Creata da David Crane e Marta Kauffman, la serie Friends è durata più di dieci stagioni, dal 1994 al 2004, che hanno seguito la storia di sei amici che vivevano a New York City. Anche se erano trascorsi 25 anni dal suo debutto, la serie con 62 nomination agli Emmy Award ha superato la prova del tempo ed è ancora considerata una delle migliori serie TV di tutti i tempi, diventando anche un fenomeno della cultura pop noto a tutte le età .

Lo speciale di Friends non avrà sceneggiatura e sarà diretto da Ben Winston, che sarà anche produttore esecutivo insieme ai produttori originali Kevin Bright, Kauffman e Crane. Le sei star principali saranno anche produttrici esecutive insieme a Emma Conway e James Longman. Inizialmente destinato a far parte del lancio del servizio di streaming di Warner Media il 27 maggio, lo speciale sarà girato sul palcoscenico originale dell’iconica serie tv, lo Stage 24, nella sede Warner Bros. Studio di Burbank.

