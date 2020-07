Kingdoms of Amalur Re-Reckoning ha una data d’uscita

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam) l’8 settembre 2020 (inizialmente l’uscita era prevista ad agosto), e nel 2021 seguirà un’espansione intitolata “Fatesworn”, annunciata dal publisher THQ Nordic e dallo sviluppatore Kaiko. I dettagli dell’espansione saranno resi noti in un secondo momento.

La versione rimasterizzata dell’action RPG avrà un costo di 39,99 € per l’edizione standard, 54,99 € per la “Fate Edition” che include l’espansione “Fatesworn”, e 109,99 € per la Collector’s Edition, che include una statuetta dettagliata di Alyn Shir (20,8 cm di altezza x 18 cm di larghezza x 14,2 cm di profondità), portachiavi personalizzato Amalur, cinque artwork originali, colonna sonora composta da Grant Kirkhope e una scatola da collezione.

Per l’occasione sono stati pubblicati due filmati di Kingdoms of Amalur Re-Reckoning: il trailer d’annuncio e un video che mostra i contenuti della Collector’s Edition. Potete vederli entrambi qui sotto.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam: