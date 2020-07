Away: ecco il trailer del nuovo film con Hilary Swank

Netflix ha pubblicato il primo teaser della serie drammatica fantascientifica ideata da Andrew Hinderaker e intitolata Away, che ci offre un primo sguardo alla due volte premio Oscar Hilary Swank nei panni di Emma Green, una astronauta americana inviato in missione su Marte. L’adattamento della serie di 10 episodi sarà disponibile per lo streaming venerdì 4 settembre.

Away è una serie sulla speranza, sull’umanità e su come, alla fine, abbiamo bisogno l’uno dell’altro se vogliamo raggiungere cose impossibili. Ad unirsi a Hilary Swank (Million Dollar Baby) nel ruolo di Emma Green sono Josh Charles (La buona moglie) e Talitha Bateman (Annabelle: Creazione), insieme ad Ato Essandoh, Mark Ivanir, Ray Panthaki e Vivian Wu.

Come parte del suo accordo pluriennale con Netflix, il produttore esecutivo Matt Reeves aveva vinto con successo la guerra di offerte per la storia lo scorso anno, contro importanti studi come Warner Bros, Universal e Apple. La serie è stata creata da Andrew Hinderaker (Penny Dreadful) il quale ha anche scritto il primo episodio di Away. Jessica Goldberg di Path sarà la showrunner e la scrittrice del resto della serie, inoltre sarà la produttrice esecutiva insieme a Ed Zwick (Nashville), che dirigerà il primo episodio. Ecco cosa ci aspetta: