Mafia Definitive Edition: rimandato al 25 settembre

Purtroppo ci troviamo in una stagione al quanto carica di rinvii e posticipi. In questo turbinìo si viene a ritrovare anche la grossa produzione di 2K Games e Hangar 13. Stiamo parlando di Mafia Definitive Edition.

Come potete vedere a questo link, Hangar 13 e 2k Games hanno dichiarato quanto segue:

L’uscita internazionale di Mafia Definitive Edition è stata spostata al 25 settembre. L’obiettivo iniziale era di far uscire il gioco un mese prima, il 28 agosto, ma finalizzare tutto quanto in tempo per quella data è diventato sempre più complicato a causa della pandemia da COVID-19 e non vogliamo rischiare di compromettere la qualità dell’esperienza di gioco.

Fin dall’inizio, abbiamo lavorato a questo progetto con grande passione. Molti dei nostri sviluppatori hanno contribuito alla realizzazione del Mafia originale, e siamo determinati a creare un’esperienza degna di quel classico senza tempo. Vi ringraziamo della pazienza e della comprensione. Ci aiuteranno a rendere Mafia: Definitive Edition il miglior prodotto possibile per gli appassionati di tutto il mondo. Detto questo, non vediamo l’ora di mostrarvi altro del gioco. Siamo quindi felici di annunciare che tra due settimane, per la precisione il 22 luglio, vi mostreremo delle sequenze di gioco estese di Mafia: Definitive Edition.

Ma non tutto il male vien per nuocere alla fine. Come potete vedere nelle ultime righe del comunicato, 2K Games ed Hangar 123 mostreranno il 22 Luglio un nuovo ed esteso gameplay del remake in sviluppo. Qui sotto potete osservarne una parte tramite un trailer e già adesso è possibile notare la notevole quantità di dettagli tecnici che rivestono uno dei classici senza tempo, citando il comunicato. Inoltre, qui potrete leggere un nostro articolo riguardo i contenuti aggiunti al remake, che andranno a dare più spessore a vari personaggi del gioco.

Mafia Definitive Edition uscirà quindi il 25 Settembre per Xbox One, Playstation 4, PC e Google Stadia.