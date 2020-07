Wonder Woman 1984: ecco le Olimpiadi delle Amazzoni

L’uscita di Wonder Woman 1984, come sapete, è stata posticipata al 2 ottobre di quest’anno a causa della pandemia ma la regista Patty Jenkins sta gettando nuova luce su un particolare punto di interesse per quanto riguarda il film: le Olimpiadi delle Amazzoni. Potreste aver notato nel trailer più recente alcune breve immagini di quelli che sembrano esse giochi in stile olimpico in corso su Themyscira, e Jenkins spiega in un’intervista il pensiero dietro le donne amazzoniche che tengono giochi olimpici annuali:

“Ciò che amo delle Olimpiadi delle Amazzoni è tutto ciò che abbiamo davvero festeggiato nel primo film. Ecco queste persone incredibilmente potenti e capaci, ma diverse nel modo in cui affrontano le cose. Se ti alleni da centinaia di anni a causa di un’imminente invasione, lavorerai costantemente su tutti questi set di abilità. Quindi, per me, ogni anno queste Olimpiadi servirebbero per vedere chi sta facendo il meglio a cavallo o chi nuota più velocemente, e osservando nuovi trucchi che le altre possono imparare.”

Probabilmente fa parte di una sequenza di flashback, poiché la maggior parte di Wonder Woman 1984 si svolge, appunto, nel 1984 e trova Diana che si scontra contro il consumismo americano mentre, in qualche modo, riporta in vita Steve Trevor (Chris Pine). Ma Patty Jenkins ha da tempo dichiarato il suo desiderio di rivisitare Themyscira in un potenziale film spin-off (che è già programmato) e sta persino sviluppando una potenziale serie animata che illuminerebbe ulteriormente la patria di Diana. Per ora, però, aspettiamo solamente di vedere Wonder Woman 1984 e scoprirne tutta la bellezza.