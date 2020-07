PlayStation Now: annunciati i nuovi titoli disponibili

Sony Interactive Entertainment ha recentemente annunciato delle notizie che faranno certamente felici i possessori PlayStation 4. Andando nello specifico, i giocatori che hanno sottoscritto un abbonamento al PlayStation Now potranno molto presto scaricare i nuovi titoli in arrivo nel servizio proposto dal colosso nipponico, in modo tale da recuperare diverse produzioni sopratutto per coloro che all’epoca non sono riusciti a testare con mano tali opere.

Detto ciò, i titoli che entreranno nel PlayStation Now sono i seguenti: Watch Dogs 2, Street Fighter V ed Hello Neighbor. Vi ricordiamo che le produzioni sono attualmente disponibili sul catalogo del servizio proposto da Sony Interactive Entertainment, di conseguenza i giocatori non dovranno fare altro che entrare nel negozio relativo al PlayStation Now e scaricare i giochi in questione senza sborsare alcun soldo dal proprio portafoglio.

Insomma, sembrerebbe che l’azienda nipponica stia supportando a dovere il servizio su PlayStation 4, proponendo titoli di un certo spessore. In conclusione, vi ricordiamo che Watch Dogs 2, Street Fighter V ed Hello Neighbor saranno disponibili per il download e giocabili fino alla giornata del 5 ottobre 2020, dopodiché spariranno dal PlayStation Now e non saranno più eseguibili sulla vostra PlayStation 4. Siete felici della notizia? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.