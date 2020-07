Watch Dogs 2 gratuito per chi segue l’evento Ubisoft

Questo fine settimana Ubisoft mostrerà la sua line-up nell’evento sostitutivo dell’E3, Ubisoft Forward. Recentemente, il publisher francese ha fatto sapere che chi guarderà lo streaming in diretta, riceverà una copia di Watch Dogs 2 gratuitamente.

Tale possibilità potrà esser usufruita dai giocatori PC con un account UPlay. Per avere la vostra copia, vi basterà connettervi alla diretta (qui trovate info dal sito ufficiale) in un certo momento nel quale verranno date le direttive da seguire per riscattare la vostra copia. In calce alla notizia trovate il video ufficiale.

Anche sul blog Ubisoft ufficiale sono state rilasciate informazioni a riguardo e qui sotto potete leggere un breve estratto:

Non dimenticatevi di entrare con il vostro account Uplay in un qualunque istante dopo Trackmania e prima della fine dello show principale per riscattare una copia gratuita di Watch Dogs 2 su PC e per avere la possibilità di rispondere a delle domande per vincere premi su una scala di titoli Ubisoft.

Nel link datovi sopra troverete gli orari in cui sarà possibile seguire lo streaming del publisher. Ci sarà un post-show per un gameplay esteso di Assassin’s Creed Valhalla, di cui sono stati fatti vedere 30 minuti di gameplay leakati in rete, così come un match di Hyper Scape, per dar la possibilità a tutti di capire più nel dettaglio il nuovo FPS battle royale di Ubisoft. Ovviamente, noi di GamesVillage saremo attivi per portarvi tutte le news durante l’evento.