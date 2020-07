MSI: muore il CEO e presidente della società

Sheng-Chang Chiang, CEO e presidente di Micro-Star International , una multinazionale taiwanese di tecnologia dell’informazione, è morto all’età di 56 anni dopo essere caduto da un edificio.

Chiang, acquisì MSI nel gennaio del 2019 dopo aver guidato la carica di successo dell’azienda in schede madri e schede grafiche come responsabile del desktop computing.

MSI è stato uno dei principali sponsor nello spazio Esports con accordi conclusi con artisti del calibro di ESL e BlizzCon. Recentemente, MSI ha a poco risolto anche l’accordo con il metodo di organizzazione Esport dopo la rivelazione di accuse di cattiva condotta sessuale.

Un rapporto della Liberty Times Net afferma che Chiang è caduto dal settimo piano della sede centrale della compagnia nel distretto di Zhonge, nel nord di Taiwan. La polizia è stata inviata sul posto e Chiang è stato portato d’urgenza in ospedale, anche se non ha mostrato segni di vita durante il trasporto. In seguito è stato dichiarato morto all’ospedale.

MSI non ha ancora rilasciato una dichiarazione.