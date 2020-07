Dignitas sigla accordo di partnership con BVI Outfit ExpressVPN

Dignitas ha firmato un accordo di partnership con ExpressVPN, servizio di rete privata virtuale con sede nelle Isole Vergini britanniche. Express è ora sponsor ufficiale del team e fornitore esclusivo di VPN per l’organizzazione di Esports e si impegnerà nella creazione di contenuti che circondano i marchi che si concentreranno sull’importanza della sicurezza informatica e dei giochi.

I dettagli finanziari e di altro tipo non sono stati resi noti.

Le aziende prevedono di utilizzare YouTube come piattaforma di distribuzione per i contenuti che metteranno in evidenza “… i vantaggi dell’utilizzo di una VPN per i giochi e lo streaming live”. Il contenuto collaborato verrà rilasciato sui canali del team Dignitas e sui canali dei giocatori Esport.

Le VPN hanno iniziato costantemente ad entrare nello spazio della partnership di Esports. A febbraio, il fornitore di servizi VPN, Hide My Ass, è diventato sponsor di Fnatic , mentre Method ha collaborato con NordVPN lo scorso dicembre.

Dignitas è un’organizzazione di Esport nordamericana di proprietà di New Meta Entertainment con Michael Prindiville come CEO.