Wizard di Pearson sponsor per il campionato TFT in Brasile

Wizard di Pearson ha firmato lunedì come sponsor ufficiale del primo campionato trasmesso dalla Riot’s Teamfight Tactics ( TFT ) in Brasile. La società ha affermato che entrare nel mondo degli Esports è strategico per aprire la comunicazione con un pubblico giovane che è in contatto frequente con la lingua inglese.

Il campionato, che si chiamerà “ TFT Challenge alimentato da Wizard,” è organizzato da BBL, una holding di intrattenimento che comprende marchi come ESL in Brasile. La competizione servirà come turno di qualificazione per il Teamfight Tactics Galaxies Championship, il primo campionato mondiale TFT , e si svolgerà dal 13 al 31 luglio.

Wizard di Pearson, la più grande rete di scuole di lingua del mondo, ha più di 1.200 scuole di lingua in Brasile. A seguito della sponsorizzazione, prevede di rilasciare nuovi contenuti rivolti all’universo dei giocatori nei mesi di luglio, agosto e settembre.