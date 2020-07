eFootball PES 202: niente licenze per Inter e Milan

eFootball PES 2021 non è stato ancora annunciato ufficialmente, la non è in dubbio l’arrivo del titolo, anche se non sappiamo se sarà disponibile come nuovo capitolo della serie calcistica, oppure se verrà distribuito in formato DLC stagionale di PES 2020. Ciò che sappiamo però è che Konami non ha rinnovato alcune licenze con due squadre italiane, come accaduto già in passato .

Si tratta delle due milanesi della nostra Serie A, ovvero l’Inter (Internazionale F.C.) e il Milan. Dunque, così come la Juventus, conosciuta con il nome Piemonte Calcio, anche Inter e Milan non potranno usufruire all’interno del gioco del nome, delle divise e in parte, dei colori ufficiali. Per quanto riguarda i calciatori però, questi saranno disponibili con i loro nomi reali. Di seguito le dichiarazioni del colosso giapponese:

“In futuro continueremo a rafforzare le partnership già esistenti e promuoveremo nuovi accordi al fine di garantire la migliore esperienza di eFootball possibile. Grazie ancora per il vostro supporto e la vostra comprensione.”



Sicuramente, eFootball PES 2021 verrà pubblicato quest’anno nel periodo invernale sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e anche su PC. Vi aggiorneremo non appena Konami divulgherà l’annuncio ufficiale del simulatore di calcio e il primo trailer-gameplay del gioco.