Warhammer Chaosbane in arrivo su Next Gen

Warhammer Chaosbane, che era già stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam a Maggio 2019 (di cui se volete, potete leggere qui la nostra recensione), arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X, lo hanno annunciato il publisher Nacon e lo sviluppatore Eko Software con un trailer appositamente dedicato. Tuttavia, una data di uscita non è stata ancora annunciata.

Qui in basso, potete leggere una piccola overview del titolo tramite la sua pagina ufficiale su Steam:

About

In un mondo devastato dalla guerra e dominato dalla magia, sei l’ultima speranza per l’Impero dell’Uomo contro le orde del Caos. Giocando da solo o con un massimo di 4 giocatori in cooperativa locale o online, scegli un eroe tra cinque classi di personaggi con abilità uniche e complementari e preparati per epiche battaglie con alcuni dei più potenti artefatti del Vecchio Mondo.

Key Features

Il primo hack-and-slash ambientato nel mondo di Warhammer Fantasy, raccontato attraverso una storia completamente nuova scritta da Mike Lee (autore della Black Library) e con una colonna sonora composta da Chance Thomas.

Battaglie feroci – dalle fogne di Nuln alle strade in rovina di Praag, fatti strada attraverso orde di mostri usando oltre 180 poteri diversi. Attiva la tua sete di sangue, un’abilità devastante, per sfuggire alle situazioni più pericolose.

Cinque classi di personaggi, ognuna con abilità e personalizzazioni uniche: un soldato dell’Impero che può subire danni pesanti, un Nano specializzato in combattimenti corpo a corpo, un Elfo Alto che infligge danni a distanza manipolando la magia, un Elfo del Legno che pone trappole mortali e brandisce il inchinarsi come nessun altro o un versatile ingegnere nano che può letteralmente sfogarsi!

Un bestiario XXL con oltre 70 mostri allineati con gli dei del caos e boss unici. Combatti contro i servi di Nurgle, le uova di Khorne e le ondate di altre vili creature!

Ottimizzato per la cooperazione: da solo o con un massimo di quattro giocatori, locale o online, la sinergia e l’interfaccia di classe sono state progettate per la cooperazione. Combina abilità e poteri diversi per creare effetti ancora più devastanti.

Alto valore di rigiocabilità: la modalità Storia, una modalità rush boss, innumerevoli dungeon e aggiornamenti regolari offrono un’esperienza di gioco ricca e variegata. E con 10 livelli di difficoltà, puoi trovare la sfida giusta per testare le tue abilità.