Ghost Recon Breakpoint: in arrivo nuovo Update

Anche se i dati di vendita di Ghost Recon Breakpoint non sono mai stati ufficialmente pubblicati, il titolo sembrava essere un fallimento abbastanza conclamato per Ubisoft, e il fatto che l’azienda francese stia comunque provando a risollevarne le sorti proponendo ancora dei nuovi update, la dice lunga sulla loro filosofia.

Come si vede nel teaser a fine articolo, un nuovo aggiornamento sta per essere mostrato al pre-show per il prossimo evento Ubisoft Forward. Se il teaser nel post ufficiale di Twitter è fosse un po’ troppo vago, è stato anche pubblicato il trailer su YouTube in alcune regioni che lo afferma esplicitamente come “Teaser dei compagni di squadra AI”. A proposito, se non aveste ancora letto la nostra recensione di Ghost Recon Breakpoint, potete sempre rimediare cliccando qui.