Destiny 2: vediamo le ricompense del Bungie Day

Ogni anno, il settimo giorno del settimo mese Bungie si unisce ai suoi fan per celebrare la community, riflettere sull’amicizia e condividere storie su Destiny 2. Il Bungie Day riguarda legami forgiati in battaglia, raccontando storie sul passato ma con uno sguardo verso il futuro. Questo Bungie Day, dal 7 al 13 luglio, per ogni acquisto sul Bungie Store riceverete gratuitamente l’emblema del Bungie Day 2020.

Parecchi degli oggetti favoriti dai fan saranno rimessi in vendita nel Bungie Store a tema Destiny 2 insieme a nuovi oggetti come la T-shirt Bungie Day, i gemelli Tricorno, maschere per il viso, il pre-ordine del Volume 3 di Grimoire e altro ancora.

Novità sul Bungie Store saranno le ricompense Momenti di Trionfo tra cui:

T-shirt Momenti Trionfali

Anello dell’Incursione

Sigillo MMXX

Ci sono 31 Trionfi che i fan dovranno conquistare per il sigillo dei Momenti di Trionfo di quest’anno. I Guardiani dovranno completare questi Trionfi dal 7 luglio al 22 settembre per ottenere il sigillo e il titolo di Momenti di Trionfo. I Momenti di Trionfo si sovrappongono con il Solstizio degli Eroi e i Guardiani avranno anche la possibilità di ottenere splendide ricompense di armature leggendarie completando la loro run.

Bungie sta realizzando un’iniziativa benefica in-game per la Bungie Foundation attraverso Tess Everis nella Torre. Ogni acquisto dell’Involucro Empatico porterà la gioia e la capacità di giocare ai bambini bisognosi in ospedale grazie al programma iPads for Kids della Bungie Foundation.