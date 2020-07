WWE 2K Battlegrounds: annunciata la data d’uscita

2K Games insieme a Saber Interactive hanno annunciato informazioni decisamente invitanti su tutto quello che riguarda l’uscita su WWE 2K Battlegrounds, titolo che debutterà sul mercato per PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. Entrambe le compagnie hanno rivelato da poco la data d’uscita effettiva della produzione: 18 settembre 2020, grazie al quale gli utenti in quel giorno potranno testare con mano tutte le caratteristiche principali del prodotto.

Ecco alcune informazioni sul titolo:

Con un roster di oltre 70 WWE Superstars e Leggende al lancio, con ulteriori Superstars da rilasciare successivamente, WWE 2K Battlegrounds è ora disponibile per il pre-ordine in formato digitale e presso i rivenditori partecipanti. Sviluppato da Saber Interactive, WWE 2K Battlegrounds offre un’emozione esplosiva in un’esperienza accessibile a tutti, dagli appassionati di WWE ai giocatori occasionali, con diversi modi di giocare.

Otto ambienti unici di Battlegrounds giocano un ruolo importante nell’azione, molti dei quali sono dotati di elementi interattivi che contribuiscono al caos, insieme a una varietà di oltraggiose armi da mischia che i giocatori possono usare per colpire gli avversari. Salire da elicotteri militari, distruggere gli avversari con le auto in un negozio di auto e gettarli nelle fauci di un alligatore affamato nella palude. Per completare l’atmosfera, i commentatori della WWE Mauro Ranallo e Jerry “The King” Lawler, per completare l’atmosfera.

I giocatori possono anche personalizzare le proprie arene per dare ad ogni rissa un tocco personale e usare il Superstar Creator per costruire la propria, unica Superstar WWE con diversi tipi e dimensioni di corpo, tratti del viso, abbigliamento, capelli e stili di combattimento.