MotoGP 20: aggiunta la feature Junior Team

Oggi Milestone, attraverso un comunicato, ci fa sapere che è stata aggiunta la feature Junior Team nella modalità carriera di MotoGP 20:

“Per creare uno Junior Team i giocatori devono correre nella classe Moto2 o MotoGP. Durante la stagione, nuove schede nell’hub carriera introdurranno alla creazione del team. La regola è semplice: puoi aprire squadre in classi inferiori alle tue per farle correre nella prossima stagione. Non sarai solo un pilota, ma anche un mentore e un Team Principal per una nuova generazione di giovani talenti!

Un team ha bisogno di un Team Manager, le cui abilità influenzeranno la capacità di attrarre sponsor e di assumere buoni piloti. Mentre il Technical Director, influenzerà lo sviluppo della moto e le prestazioni in pista durante il fine settimana.

Le offerte degli sponsorship includono moto, finanziamenti, obiettivi di risultato e fare attenzione a trovare il giusto equilibrio. Puoi assumere uno o due piloti, con il loro set di abilità, e vederli crescere all’interno della tua squadra.

Parlando di sviluppo, puoi migliorare i tuoi risultati investendo denaro per ottenere sconti sui viaggi o allenare i tuoi piloti o i tuoi ingegneri. Ciò avrà esiti diversi, ma un team efficiente deve cercare la perfezione in tutti i dettagli.

E dopo tutta la pianificazione, tutte le speranze e le aspettative, arriva il giorno della gara. Le luci rosse si spengono e la pista pronuncerà il suo verdetto! Puoi simulare la gara del tuo Junior Team ma è più divertente seguirla dal vivo, tifare per i tuoi piloti, temendo ogni curva per ottenere i premi per i tuoi sforzi!”

Vi ricordiamo che MotoGP 20 è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia (qui la nostra recensione).