Jude Law interpreterà Capitan Uncino nel live-action di Peter Pan

Il Ragazzo Che Non Voleva Crescere è ormai diventata un’icona in tutto il mondo, ed è stato interpretato milioni di volte sia in teatro che al cinema. Per il nuovo live-action in programma, intitolato Peter Pan & Wendy, la Disney ha messo gli occhi su Jude Law per interpretare Capitan Uncino. Come riportato da Variety, il film sarà diretto da David Lowery, che ha diretto il remake di Il Drago Invisibile nel 2016. Lowery ha scritto la sceneggiatura insieme a Toby Halbrook già suo collaboratore per Il Drago Invisibile.

L’adattamento animato Disney della storia per bambini di JM Barrie del 1956 è senza dubbio l’interpretazione più iconica, quindi non sorprende che lo studio abbia deciso di optare per Peter Pan per una rivisitazione live-action, considerando che sono duramente al lavoro e stanno rifacendo praticamente tutti i loro classici animati. Ma vale la pena notare che deve ancora essere girato un film dal vivo su Peter Pan che possa avere davvero successo. Hook di Steven Spielberg è fortemente avvolto dalla nostalgia, ma è stato un vero flop sia per la critica che commerciale. Il film di P.J. Hogan del 2003, Peter Pan, è stato ben accolto ma anche un fiasco al botteghino, e il disastroso prequel del 2015 di Joe Wright, Pan, è stato un flop di proporzioni quasi mitiche, nonostante la gloriosa barba di Hugh Jackman. Peter Pan è una figura molto attraente per gli studi, grazie al suo riconoscimento ed esistenza quasi universali di dominio pubblico, ma il pubblico moderno non ha mai dimostrato un forte interesse per la storia.

Detto ciò, Jude Law è un’ottima scelta per interpretare l’iconico pirata. In passato ha dato vita a dei memorabili cattivi, in particolare l’inquietante fotografo delle scene del crimine Maguire in Road to Perdition. Speriamo che offra a Capitan Uncino un livello simile di intensità minacciosa. Secondo quanto riferito, Peter Pan & Wendy dovrebbero essere una versione teatrale piuttosto che un’esclusiva Disney +, ma non è stata ancora fissata una data di uscita specifica. Per ulteriori notizie riguardo a Peter Pan & Wendy potete consultare questo articolo.